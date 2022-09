Luciano Hang processa Janones após ser chamado de "bandido" e "fascista"

Apoie o 247

247 - O empresário bolsonarista Luciano Hang, dono das lojas Havan que teve lugar de destaque no desfile de Jair Bolsonaro (PL) no 7 de Setembro, acionou a Justiça de Santa Catarina contra o deputado federal André Janones (Avante) após ser chamado de “bandido” e “fascista”.

Hang também citou uma postagem do parlamentar, na qual diz que o empresário "ajudou a matar a própria mãe" – relembrando as denúncias na CPI da Covid . Janones também diz que o empresário "usa empresas como fachada para lavar dinheiro".

O dono da rede de lojas Havan pede que Janones pague indenização de R$ 200 mil por danos morais, além da retirada do ar de todas as postagens citadas. O caso está no Juízo da Vara Cível da Comarca de Brusque (SC), segundo a coluna de Ascânio Seleme, no jornal O Globo .

