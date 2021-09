Luciano Hang reage a meme que diz: “Havan, aqui vendemos até a mãe”

Apoie o 247

247 - Convocado para depor na CPI da Covid, o empresário Luciano Hang reagiu indignado nesta sexta-feira (24), a um meme que circula nas redes sociais com o logotipo da sua loja, a Havan, seguido da frase "aqui vendemos até a mãe". O meme foi repostado pelo jornalista Guga Noblat com o texto: "O cara mata a mãe com remédio ineficaz e depois falsifica o atestado de óbito. É o Nardoni ao contrário".

O empresário reagiu. "Chegamos ao fundo do poço. Como alguém pode atacar a mãe das pessoas por ideologia? A mãe é o bem mais precioso nas nossas vidas, até mesmo desses bandidos que conhecemos por aí. E, pela minha, eu fiz o possível e impossível durante o tempo em que a tive ao meu lado", reagiu Hang.

A CPI da Covid investiga a operadora de saúde Prevent Senior, que ocultou mortes de pacientes com a doença durante estudo para testar a eficácia da hidroxicloroquina, associada à azitromicina.

De acordo com a planilha dos pacientes do estudo, dos 636 participantes, apenas 266 fizeram eletrocardiograma, recomendado para pacientes tratados com cloroquina por conta do risco de problemas cardíacos.

