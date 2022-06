Luciano Hang usou a Lei Rouanet para financiar R$ 800 mil em musical sobre sertanejo

O programa teve a participação da dupla Zé Neto e Cristiano e do cantor Gusttavo Lima. edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Dono das Lojas Havan, o empresário bolsonarista Luciano Hang usou a Lei Rouanet para investir R$ 800 mil em duas temporadas do musical Bem Sertanejo, estrelado pelo cantor Michel Teló.

O musical foi inspirado na série de mesmo nome que o artista apresentou no Fantástico. O programa teve a participação da dupla Zé Neto e Cristiano e do cantor Gusttavo Lima.

A polêmica entre bolsonaristas e a Lei Rouanet voltou à tona depois de Zé Neto, da dupla com Cristiano, ter criticado a cantora Anitta e dito que os sertanejos são artistas que não precisam do incentivo cultural nem “fazer tatuagem no toba” para chamar a atenção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE