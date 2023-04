Luciano Huck defende novo ensino médio e leva enquadrada de Jones Manoel

Apoie o 247

247 - O historiador e youtbe Jones Manoel criticou o apresentador Luciano Huck por defender a manutenção do novo ensino médio, aprovado no governo de Michel Temer.

Em publicação nas redes sociais, Huck disse que o Novo Ensino Médio deveria estar "acima de diferenças ideológicas", afirmou o apresentador da Globo.

"Luciano Huck Prezado, você não é professor, não é educador, não é estudioso da área, não é estudante, não trabalha com ensino e não é líder político. Guarde sua opinião para você, foque no seu programa ruim e deixe de fazer lobby para grupos econômicos privados da educação", afirmou Jones em resposta a Huck.

Nesta segunda-feira (3), a Folha de S. Paulo divulgou que o Ministério da Educação (MEC) deve publicar nos próximos dias uma portaria suspendendo a execução do cronograma do novo ensino médio.

A suspensão ocorrerá enquanto durar o prazo da consulta pública em andamento sobre o tema, que tem duração de 90 dias, prorrogáveis, e mais 30 dias para o MEC (Ministério da Educação) elaborar um relatório.

Essa suspensão tem como principal consequência o adiamento do novo formato do Enem em 2024. O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), tem se manifestado contra a revogação do novo ensino médio, defendendo ajustes no modelo ao invés de uma revogação completa.

