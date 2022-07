Luciano Huck elogia participação de Tebet e Ciro na Bahia e sinaliza a aposta da 'terceira via"

Apresentador da Globo, porta-voz dos interesses dos mais ricos, elogiou o que chamou do encontro da civilidade entre Tebet e Ciro neste sábado edit

247 - Depois de declarar apoio ao tucano Eduardo Leite (RS) na sua tentativa de se lançar candidato a presidente da República, o apresentador Luciano Huck resolveu dar uma forcinha para a campanha da 'terceira via' e dando um claro sinal de que de o apresentador da Globo, porta-voz dos interesses dos mais ricos,agora apoia uma aliança entre Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT).

O pedetista postou um vídeo no qual aparece abraçando Simone Tebet nas ruas de Salvador (BA) no sábado (2), num encontro que disseram ser por acaso. Huck comentou a postagem: “A civilidade que pode ajudar a curar as feridas de um país dividido”.

Ironicamente, Ciro tem marcado a sua campanha por uma postura nada civilizada de ataques contra o ex-presidente Lula.

“Venha se juntar a esta grande festa da democracia. O Brasil precisa muito de união, fé, projeto, esperança e boa vontade!”, respondeu Ciro a Huck tentando dar o ar de que nada foi combinado.

