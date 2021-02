Luciano Huck estaria esperando decisão de Moro para definir candidatura à Presidência

Colunista do UOL diz que pessoas próximas ao apresentador avaliam ex-juiz como único nome que faria sombra ao do global; chapa com os dois chegou a ser cogitada edit

Revista Fórum - O apresentador da Globo Luciano Huck, cujo nome circula como possível candidato à Presidência em 2022, ainda não decidiu se vai se lançar. Segundo a colunista do UOL Thaís Oyama, ele está à espera da definição se o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro vai ou não concorrer à Presidência.

A jornalista apurou com pessoas do entorno de Huck que ele entende que compete num nicho que avalia como “centro expandido”, do qual fariam parte o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) e o próprio Moro.

Mas, desses nomes, o único que o staff de Huck avalia que poderia fazer sombra a ele é o do ex-juiz. Por isso, o apresentador deve continuar acompanhando a evolução da popularidade de Moro e o quanto as derrotas da Lava Jato vão afetá-lo antes de tomar a decisão.

