Lucro da Petrobrás deve ser usado em benefício da população, defende Lula

Do site Lula.com.br - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender, neste sábado (29), que o lucro da Petrobrás seja usado para aumentar a capacidade de refino do Brasil, a fim de evitar que o país importe combustível dos Estados Unidos. Ele também acredita que a riqueza da companhia deve se reverter em benefícios para a população brasileira, por meio de projetos de Ciência e Tecnologia, Saúde e Educação.

Em discurso na cerimônia de posse de Moisés Selerges no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Lula voltou a criticar o fato de os reajustes dos combustíveis estarem vinculados à variação dos preços internacionais. ¨Nossa gasolina não tem que seguir preço internacional, o óleo diesel não tem que seguir preço internacional, o gás não tem que seguir preço internacional. Isso se chama safadeza e irresponsabilidade com o povo brasileiro. Em vez de você engordar o acionista dos Estados Unidos, é importante você fazer refinarias para abaixar o custo do petróleo nesse país¨, disse, lembrando que os governos petistas iniciaram construção de refinarias em diferentes Estados.

Para o ex-presidente, o governo deve impedir que essas variações sejam repassadas para o consumidor. De acordo com ele, 40% da inflação que corrói o salário do trabalhador são de preços controlados pelo governo. ¨Se ele pode controlar por que permite que aumente tanto? Por que nós temos que vender a gasolina dolarizada, se ela é extraída em real?¨, questionou.

Lula comentou matéria de jornal sobre queda nas ações da Petrobras associada a declaração dele sobre destinação de parte do lucro da estatal para reduzir a ociosidade das refinarias, em vez de repassado em forma de dividendo para os acionistas. "Eu disse pode se preparar porque se a gente ganhar as eleições a gente vai mudar esse jogo", lembrou.

O ex-presidente afirmou que o Brasil tem uma elite dirigente com complexo de vira-lata, submissa, covarde e que não respeita a soberania do país. Para ele, o Brasil não vai conseguir ser uma nação grande, potente e respeitada no mundo, se seguir assim e com um presidente que bate continência para a bandeira americana. ¨Esse país está sendo destruído, só não enxerga quem não quer¨.

Aumento da pobreza não incomoda o mercado

Também presente à cerimônia de mudança de diretoria do Sindicato, a presidenta do PT nacional, Gleisi Hoffmann, defendeu o fortalecimento sindical para enfrentamento e contestação da perda de direitos que está em curso no atual governo. ¨É preciso um grande movimento no país para resgatar a soberania, lutar para não deixar que a Eletrobras seja privatizada. A privatização vai trazer mais danos e conta de luz mais cara. Temos que nos unir para impedir a destruição da Petrobras. Não podemos deixar isso acontece e temos que enfrentar o que está acontecendo na política de preços.¨

A dirigente petista também comentou a reação do mercado à fala de Lula sobre a Petrobras: "Não causa queda de nenhuma empresa quando o senhor fala em desemprego e em pobreza. Isso não afeta o mercado, não afeta os investidores."

É a classe trabalhadora que produz riquezas

Moisés Selerges defendeu a convocação da classe trabalhadora para um congresso nacional e disse que a reforma trabalhista suprimiu direitos dos trabalhadores, atingiu de frente o sindicalismo e bloqueou acesso dos trabalhadores à Justiça trabalhista.

¨Nosso projeto é que tenhamos emprego, bons salários, que todos os trabalhadores possam colocar comida na mesa, possam ter acesso à universidade para ele e seus e filhos e que a gente tenha acesso a saúde. Nosso projeto é ser feliz. A gente só quer ser feliz. Só isso. Porque nós, a classe trabalhadora, é que produzimos a riqueza. Dessa felicidade não abriremos mãos.¨

Veja a íntegra do discurso de Lula:

