Fux blinda Dallagnol e impede julgamento que poderia afastá-lo da Lava Jato

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux impediu a expulsão do procurador Deltan Dallagnol da força-tarefa da Lava Jato em julgamento realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) nesta segunda-feira (17).

Fux atendeu a pedido do procurador e determinou que o órgão “se abstenha de considerar a penalidade aplicada” no julgamento dos três processos disciplinares contra ele que estavam na pauta e aguarde julgamento da ação pelo STF para seguir com medidas mais duras ao procurador.

O julgamento no STF definirá se o Conselho errou ao aplicar pena de advertência a Dallagnol pelas críticas ao próprio STF.

A decisão de Fux suspende uma advertência aplicada a Dallagnol pelo CNMP em novembro de 2019, quando o procurador teve uma pena aplicada por ter feito críticas ao STF.

