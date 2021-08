Luiz Fux reage a novo ataque de Bolsonaro ao Supremo

“Na Presidência do Supremo Tribunal Federal, tenho promovido a defesa da Suprema Corte e do Estado Democrático de Direito contra ataques e inverdades”, afirma Fux edit

247 - Em novo lance da crise entre os Poderes Judiciário e Executivo, o presidente do STF, Luiz Fux, reagiu às declarações de Jair Bolsonaro de que o ministro Luís Eduardo Barroso cooptou os demais membros da corte. Fux afirmou que os integrantes do STF têm independência.

Bolsonaro afirmou que Barroso, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tinha cooptado outros magistrados da Corte na defesa que faz das urnas eletrônicas para fazer crer que a “briga” do presidente é com o STF e com o TSE.

O presidente do STF, Luiz Fux, rechaça a afirmação de que outros magistrados foram “cooptados” por Barroso, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo. “O Supremo Tribunal Federal e cada um dos seus ministros têm independência para agir e decidir, sempre em observância às leis e à Constituição”.

PUBLICIDADE

“Na Presidência do Supremo Tribunal Federal, tenho promovido a defesa da Suprema Corte e do Estado Democrático de Direito contra ataques e inverdades”.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE









O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.