Luiz Fux toma posse nesta quinta-feira como presidente do STF

Luiz Fux substituirá Dias Toffoli na presidência da Suprema Corte. a ministra Rosa Weber será a vice. No início deste mês, Fux afirmou que os eixos de sua gestão serão a proteção do meio ambiente e o combate à corrupção edit

247 - O ministro Luiz Fux tomará posse nesta quinta-feira (10) como novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). A ministra Rosa Weber será a vice. A cerimônia será restrita em razão da pandemia do novo coronavírus.

Fux substituirá o ministro Dias Toffoli no comando da mais alta Corte do país. O mandato é de dois anos, informa o G1.

O ex-presidente Dias Toffoli passa a integrar a Primeira Turma, da qual Fux se despediu na última terça (8). A turma é formada pelos ministros Rosa Weber, Marco Aurélio Mello, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.

No início desde mês, Fux afirmou em uma videoconferência que um dos eixos da gestão dele à frente do STF será a proteção do meio ambiente. Outro eixo deve ser o combate à corrupção.

Fux também disse que se opõe à "sanha por um protagonismo judicial" e que muitas questões que chegam para a análise da Justiça poderiam ser resolvidas por outras esferas de poder.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.