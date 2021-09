Luiza Trajano diz que não falou com Lula após lista da Time e não será vice dele em 2022

Apoie o 247

247 - A empresária Luiza Trajano disse nesta sexta (17) que não conversou com o ex-presidente Lula após ser eleita uma das cem pessoas mais influentes do mundo pela Time, na quarta-feira (15). A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

Foi Lula quem assinou o texto na revista americana sobre a trajetória da empresária, que foi a única brasileira na lista de 2021.

De acordo com a reportagem, em uma conversa com jornalistas nesta manhã, antes mesmo de ser questionada sobre os recentes rumores de que ela poderia se candidatar a presidente em 2022 ou até sair como vice de Lula, Luiza Trajano tratou de afastar a ideia da tal possível candidatura no ano que vem.

"Não vou sair candidata. Não vou sair, já avisei mil vezes. Vou avisar oficialmente a hora que acabar a vacina", disse a presidente do conselho de administração do Magazine Luiza.

Trajano ainda elogiou o texto escrito pelo petista: "Eu achei que foi muito bem escrito. Eu realmente sou aquilo que ele escreveu. Não senti nenhuma coisa diferente do que eu sou", afirma.

