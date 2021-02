Luiza Trajano diz que não vai disputar a presidência da República

247 - Após circular na imprensa rumores de que lançaria seu nome na disputa do pleito eleitoral, Luiza Trajano, dona do Magazine Luiza, negou em nota divulgada nesta quarta-feira (10) a intenção de se tornar presidente da República.

“Agradeço o carinho que recebemos no lançamento da campanha ‘Unidos pela Vacina’. Gostaria de deixar claro que não sou candidata a presidente do Brasil, nem sou filiada a nenhum partido político. O que defendo é a união da sociedade civil organizada, com todos trabalhando juntos, como temos feito no Grupo Mulheres do Brasil. Só unidos vamos vencer esse inimigo tão difícil que é o vírus, #unidospelavacina”, declarou ela em nota.

Nesta terça, ela lançou vídeo em suas redes sociais para divulgar seu movimento sobre vacinação universal. Confira o vídeo o release da sua campanha:

