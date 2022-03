Lula: "a economia a gente tem que ver na cara das pessoas"

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alertou, nesta terça-feira (15), para a necessidade de se atrelar o crescimento econômico aos gastos sociais. A entrevista foi concedida à Rádio Espinharas (PB).

"Você tem de votar em alguém que não veja a economia apenas com números. A economia a gente tem que ver na cara das pessoas. Não adianta dizer ‘o PIB vai crescer’. Vai crescer para quem? O PIB vai crescer e vai ser distribuído de forma justa para o povo ou para meia dúzia de pessoas? É como o lucro da Petrobrás e esse dinheiro deveriam aplicar em novas refinarias, pesquisas, e o povo ficou chupando dedo", disse.

"É o povo pobre pagando o luxo do povo rico, daqueles que lucram com a guerra, com o aumento da gasolina, com a destruição da Petrobrás. Essa é a verdade nua e crua", complementou.

De acordo com o ex-presidente, o "Teto de Gastos é incompetência de quem governa o país". "Nós vamos trabalhar para recuperar o direito do trabalhador, para garantir política de segurança social", disse.

O ex-presidente também criticou os altos preços dos combustíveis no Brasil e disse que não se pode atribuir os reajustes anunciados pela Petrobrás à guerra na Europa.

