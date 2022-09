Lula abre 11 pontos de vantagem sobre Bolsonaro no Sudeste e mantém liderança folgada no Nordeste, segundo o Ipec

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu 11 pontos de vantagem em relação a Jair Bolsonaro (PL) no Sudeste, aponta pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (5). Segundo o levantamento, tanto Lula quanto Bolsonaro oscilaram dentro da margem de erro na região: o petista foi de 39% para 41% e Bolsonaro variou negativamente, de 33% para 30%, destaca reportagem do jornal O Globo.

A maioria dos candidatos está concentrando esforços nos estados da região. Os três maiores colégios eleitorais do país estão no Sudeste: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Na pesquisa, Ciro Gomes (PDT) tem 7%, empatado tecnicamente com Simone Tebet, do MDB, que tem 5% da preferência dos eleitores.

Liderança folgada no Nordeste

Na pesquisa Datafolha divulgada na última quinta-feira, Bolsonaro tinha conseguido diminuir a vantagem de Lula no Sudeste. De acordo com a pesquisa, Lula tem 41% na região, enquanto Bolsonaro tinha 35%.

Segundo o Ipec, Lula manteve a liderança no Nordeste, onde é o preferido de 56% dos eleitores, enquanto Bolsonaro aparece bem atrás, com 23% dos moradores da região. No Norte e no Centro-Oeste, Bolsonaro e Lula estão empatados tecnicamente, com o atual presidente à frente numericamente, com 40% das intenções de voto. O petista tem 35%. Já no Sul, Bolsonaro e Lula aparecem numericamente empatados com 39%.

O Ipec entrevistou presencialmente 2.512 eleitores entre os dias 2 e 4 de setembro. A margem de erro é estimada em dois pontos percentuais para mais ou menos, para um intervalo de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00922/2022.

