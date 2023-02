Lula aciona TSE para que Bolsonaro explique engavetamento de relatório que não detectou fraude nas urnas

Apoie o 247

247 - A defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ingressou com uma ação junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que Jair Bolsonaro (PL) preste esclarecimentos sobre um relatório da Controladoria Geral da União (CGU), de 1º de dezembro do ano passado, que concluiu que “não foram verificadas inconsistências no sistema eletrônico de votação” e que foi engavetado durante o seu governo.

Segundo a coluna da jornalista Malu Gaspar, de O Globo, “o pedido da campanha de Lula foi feito dentro de uma ação que investiga os sucessivos ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral. O relator do caso é o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves”.

Na ação, a campanha de Lula pede que Bolsonaro esclareça se teve acesso ao documento e, caso isso seja confirmado, justifique o motivo de não tê-lo divulgado “tendo em vista a forte e assídua narrativa por ele empregada sobre suposta fraude nas urnas”.

Ainda segundo a reportagem, “o relatório da CGU, que decidiu fiscalizar as eleições por ordem de Bolsonaro, ficou pronto depois de o PL, partido do então presidente, contestar o resultado de mais de 250 mil urnas sem apresentar provas de irregularidades”.

