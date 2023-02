Lula afirma que Banco Central é autônomo e não independente, e cobra responsabilidade social

Apoie o 247

ICL

247 — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, em entrevista à CNN Brasil divulgada nesta quinta-feira, 16, que a independência do Banco Central não é uma garantia de sucesso para a economia. Para ele, a instituição não é independente, mas sim autônoma e tem um compromisso com a sociedade brasileira, o Congresso e a Presidência da República.

O posicionamento do petista surge em meio a um conflito entre o governo e o Banco Central. A autoridade monetária mantém a taxa de juros em 13,75%, prejudicando a política de reformas sociais do presidente.

“Se a independência do Banco Central trouxe para o país algo extraordinariamente positivo, não tem problema nenhum dele ser independente. Mas ele tem que ter responsabilidade social. Não estamos aqui para atender o mercado, estamos aqui para atender o povo brasileiro”, afirmou Lula.

“Isso nunca foi para mim uma coisa de princípios. Eu quero saber de resultado. Um Banco Central autônomo vai ser melhor para a Economia? Ótimo. Mas se não melhorar, nós temos que mudar”, acrescentou.

“Eu não estou governando para o mercado. Eu sei da existência do mercado, sei o que o mercado faz para ganhar dinheiro, mas eu estou governando para tentar recuperar o bem-estar social que o povo brasileiro alcançou no tempo em que eu fui presidente”, afirmou o líder petista.

Lula voltou a se referir ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, como “cidadão” e afirmou que a autoridade monetária precisa agir com foco nos mais necessitados, e não apenas no mercado financeiro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.