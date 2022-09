Lula afirma que é preciso ‘tratar bem o agronegócio’

Apoie o 247

247 - Na busca de apoio de empresários do setor agrícola, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que é necessário “tratar bem o agronegócio”. “Temos que tratar bem o agronegócio, o empresário sério que sabe que tem que evitar queimada, que tem que evitar desmatamento, que tem que evitar passar boiada na Amazônia”, afirmou.

A campanha petista faz, assim, mais uma tentativa de reduzir a resistência à candidatura de Lula dentro da categoria.

Lula voltou a atacar o orçamento secreto, esquema do governo para compra de apoio parlamentar no Congresso com recursos públicos. “Temos que acabar com essa podridão do orçamento secreto. Se fosse bom, seria público”, disse.

