Lula afirma que isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil é um passo histórico para o Brasil

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou nesta quarta-feira (5) a aprovação, pelo Senado, por unanimidade, de seu projeto de lei (PL) que isenta do Imposto de Renda (IR) quem ganha até 5 mil reais por mês.

Lula qualificou a decisão do Congresso como histórica e afirmou que seu governo está ao lado do povo brasileiro. A medida, segundo o presidente, "reconhece o esforço de todos que ajudam a construir o Brasil".

Mais cedo nesta quarta-feira, em uma vitória para seu governo, o PL que isenta quem ganha até 5 mil reais por mês foi aprovado pelo Senado. O texto foi encaminhado à sanção presidencial de forma imediata, pouco mais de um mês após a Câmara dos Deputados também aprovar o PL por unanimidade.

Por @LulaOficial, no X: Hoje é um dia histórico. Demos um passo decisivo para um país mais justo, com um sistema tributário que torna a contribuição mais equilibrada e reconhece o esforço de todos que ajudam a construir o Brasil.

Com a aprovação de nosso projeto de Lei pelo Congresso Nacional, com imposto zero para quem recebe até 5 mil reais e desconto para quem ganha entre 5 mil e 7.350 reais, milhões de pessoas que vivem de seu trabalho não precisarão mais pagar o IR ou terão imposto reduzido, garantindo mais dinheiro no bolso. Quem ganha muito vai contribuir com a sua justa parte.

O nome disso é justiça tributária.

Agradeço ao presidente Davi Alcolumbre, ao relator Renan Calheiros e a cada um dos líderes que conduziram o processo de aprovação do projeto no Senado, após sua aprovação na Câmara. Por unanimidade, nos dois casos.

Uma vitória da democracia e da justiça social. É o Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.