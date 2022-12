Lula anuncia Alckmin na indústria e nova leva de ministros; confira a lista

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou durante pronunciamento na manhã desta quinta-feira (22), no Teatro do CCBB em Brasília, mais nomes que integrarão a futura gestão federal, que se inicia a partir do dia 1 de janeiro, quando ocorrerá a posse.

O presidente diplomado reforçou que até a próxima segunda-feira (26) irá anunciar o nome de 13 ministros.

Veja os nomes e os respectivos ministérios e secretarias:

Gestão e Inovação: Esther Dweck



Portos e Aeroportos: Márcio França

Ciência e Tecnologia: Luciana Santos

Mulher: Cida Gonçalves

Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome: Wellington Dias

Cultura: Margareth Menezes

Trabalho e Emprego: Luiz Marinho

Igualdade Racial: Anielle Franco

Direitos Humanos: Silvio Almeida

Indústria e Comércio: Geraldo Alckmin

Relações Institucionais: Alexandre Padilha

Secretaria-Geral da República: Márcio Macêdo

AGU: Jorge Messias

Saúde: Nísia Trindade

Educação: Camilo Santana

Desenvolvimento Social; Wellington Dias

Controladoria-Geral da União: Vinícius Marques de Carvalho

Lula já havia anunciado outros ministros:

Fernando Haddad – Fazenda

Flávio Dino – Justiça

Rui Costa – Casa Civil

José Múcio Monteiro – Defesa

Mauro Vieira – Relações Exteriores

Flávio Dino - Justiça

Confira a coletiva:





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.