Lula anuncia Belém-PA como candidata brasileira para sediar COP 30 em 2025

247 - O presidente Lula (PT) anunciou a escolha da cidade de Belém-PA como candidata brasileira para sediar a Conferência das Nações Unidas para o Clima (COP 30) em 2025.

Em vídeo publicado no twitter, o chefe do Executivo brasileiro aparece ao lado do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), para anunciar a formalização de Belém como candidata para sediar o maior evento climático do planeta: "estou aqui com o companheiro Helder, parabenizando ele pelos 407 anos que completa amanhã a cidade de Belém e dando uma boa notícia para ele, que o Itamaraty formalizou a cidade de Belém como a cidade (brasileira) que está disputando a candidatura para realizar a COP 30".

"Eu tinha assumido um compromisso no Egito durante a COP 27 de que a COP 30 poderia ser realizada no Brasil e eu fiquei feliz quando nosso ministro Mauro Vieira formalizou ao governador Helder a cidade de Belém (como candidata). Quero que a gente esteja lá para fazer uma bela COP", afirmou Lula.

O governador paraense agradeceu o gesto do governo federal e ressaltou "a importância e a dimensão de que o Brasil deve trazer esta discussão, que é o maior evento climático do planeta, a COP 30". Além disso, assegurou que "Belém estará de portas abertas para debater a Amazônia, para discutir o clima no mundo e encontrar soluções".

