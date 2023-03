Lula anuncia pagamento do Bolsa Família a partir de 20/03 e alerta: "quem não merece não vai receber"

Têm direito ao benefício as famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Expectativa do governo é distribuir R$ 13,2 bilhões e atingir 21,8 milhões de famílias edit

247 - Durante a cerimônia de lançamento do Novo Bolsa Família nesta quinta-feira (2), no Palácio do Planalto , o presidente Lula (PT) anunciou que o pagamento aos beneficiários do programa se iniciará a partir do dia 20 de março.

O chefe do Executivo, além disso, mandou um recado aos infratores que não se enquadram nos requisitos do programa e burlam as regras para receber o benefício social: "se tiver alguém que não mereça, esse alguém não vai receber. O programa é só para as pessoas que estão em condições de pobreza".

Vale destacar que têm direito ao programa as famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. A expectativa do governo é distribuir R$ 13,2 bilhões e atingir 21,8 milhões de famílias.

O benefício atualizado garante R$ 600 às famílias cadastradas, com um extra de R$ 150 às famílias com crianças de até 6 anos. Aquelas com crianças e jovens entre 7 e 18 anos incompletos e com gestantes ou mulheres que estejam amamentando recebem adicional de R$ 50.

