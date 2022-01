Lula assume compromisso com maior participação de mulheres, negros e indígenas em seu terceiro governo

Ex-presidente, no entanto, não quis ainda se comprometer com percentuais mínimos a serem ocupados por mulheres, negros e negras em seu eventual terceiro governo edit

247 - Em coletiva de imprensa à mídia independente concedida nesta terça-feira (19), em São Paulo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi questionado pelo editor do portal e TV 247 Mauro Lopes sobre possíveis políticas de inclusão social na gestão de seu governo, caso seja candidato ao pleito eleitoral.

Mauro ressaltou me sua fala que “os governos Lula deixaram muito a desejar no que diz respeito a presença de mulheres e negros em seus governos” e questionou se “Lula poderia se comprometer com paridade de genero e raça”, ou com “percentuais mínimos de mulheres e negros em um eventual governo”.

Lula ressaltou que “o PT trabalha para que as mulheres e negros tenham participação muito mais fortes nas bancadas e inclusive internamente dentro no partido”.

“A sociedade trava este debate e o PT caminha junto, com respeito à densidade brasileira”, acrescentou.

O ex-presidente, no entanto, não quis ainda se comprometer com percentuais mínimos a serem ocupados por mulheres, negros e negras em seu eventual terceiro governo, ressaltando que todas as decisões referentes ao seu governo serão tomadas no momento certo. “Aprendi com Fernando Henrique Cardoso, em 1985, que sentar antes na cadeira da azar”, disse o petista, referindo-se ao clima de já ganhou do tucano quando disputou as eleições em São Paulo e perdeu para Jânio Quadros.

