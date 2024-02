Lula avisa a Lewandowski que irá vetar projeto contra saidinha

O Senado aprovou nesta terça-feira (20) o projeto de lei que acaba com as saídas temporárias de presos em feriados e datas comemorativas edit

247 - O presidente Lula avisou ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que, se o projeto de lei que proíbe a saída temporária de presos for aprovado no Congresso Nacional, ele irá vetar.

“Lewandowski, que é contra a proibição da saidinha, tratou sobre o tema com Lula e com o Ministério das Relações Institucionais. O Planalto acredita que o projeto será aprovado sem dificuldade no Senado e na Câmara dos Deputados”, informou o jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no Metrópoles.

Saiba mais - O Senado aprovou nesta terça-feira (20) o projeto de lei que acaba com as saídas temporárias de presos em feriados e datas comemorativas, mas mantém a autorização para que detentos em regime semiaberto possam estudar fora da prisão. Como os senadores fizeram mudanças, a proposta será analisada novamente pela Câmara dos Deputados, que aprovou o projeto em 2022.

A proposta foi aprovada por 62 votos favoráveis e dois contrários - dos senadores Cid Gomes (PSB-CE) e Rogério Carvalho (PT-SE).

