Lula: Brasil tem hoje o governo mais desmoralizado do planeta terra

247 - O ex-presidente Lula participou de uma live com o governador do Maranhão, Flávio Dino, (PCdoB-MA) nesta segunda-feira (29) e condenou as ações fracassadas do governo de Jair Bolsonaro. “O Brasil tem hoje o governo mais desmoralizado do planeta terra”, expôs o ex-presidente.

Ele ainda fez um alerta: “Se Bolsonaro não mudar seu comportamento, vamos chorar a morte de milhares de companheiros até 2022”.

Lula ressaltou na live os esforço dos governadores no combate à pandemia. “Vocês, governadores, mostraram competência para combater o vírus, mas existe o entrave do governo federal com o envio de recursos e, ao invés de o presidente atendê-los com carinho, fica xingando, avacalhando”, diz ele.

O ex-presidente também reforçou o papel da mídia livre. “Muita gente está tendo acesso a conteúdos que antes não tinham. Acho que depois dessa pandemia a gente vai poder repensar a organização do mundo. Recuperar o humanismo, a solidariedade, o companheirismo. E a convivência na adversidade”.

