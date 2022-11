Lula celebra disparada da bolsa e queda acentuada do dólar após sua vitória

Apoie o 247

247 - O setor financeiro reagiu bem na primeira semana após os resultados da eleição vencida por Lula (PT), segundo reportagem do G1 . Matéria aponta que a avaliação geral é de que as negociações para transição de governo começaram a caminhar de acordo com o esperado.

Da mesma forma, a reportagem aponta que “a possibilidade de contestação de resultados minguou e que a gestão de Lula pode remediar as relações comerciais do Brasil, favorecendo a atração de capital para o país”.

Na sexta-feira, 4, o dólar recuou 1,29%, vendido a R$ 5,0590, enquanto, na primeira semana, o dólar chegou ao menor valor desde 29 de agosto (R$ 5,0329) e acumulou queda de 4,56%. Da mesma forma, o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, fechou a semana com alta de 3,16% e chegou aos 118.155 pontos.

Nas redes sociais, Lula celebrou a tendência.

