Lula celebra Mandela: 'símbolo de um mundo melhor'; líder sul-africano faria 104 anos nesta segunda

Mandela foi o principal opositor do Apartheid, sistema de segregação racial que vigorou na África do Sul por quase 50 anos edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) usou o Twitter nesta segunda-feira (18) para lembrar do ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela, líder da luta contra o Apartheid, sistema de segregação racial que vigorou no país de 1948 até 1994.

Mandela completaria 104 anos neste 18 de julho.

"Mandela foi preso e injustiçado, mas não quis vingança ou desistiu de sua causa. Voltou e foi escolhido presidente pelo povo da África do Sul. Uniu o país por paz e democracia. Hoje faria 104 anos e segue símbolo da busca por um mundo melhor e sem racismo", escreveu Lula, que publicou uma foto junto com o sul-africano.

