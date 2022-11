Lula chora ao falar da volta da fome ao Brasil (vídeo)

Presidente eleito reuniu parlamentares e fez um discurso emocionado na manhã desta quinta-feira no Centro Cultural Banco do Brasil edit

247 - Em sua primeira visita ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu parlamentares e fez um discurso emocionado na manhã desta quinta-feira (10).

Lula repetiu a frase de quando assumiu a Presidência pela primeira vez: "a prioridade zero, outra vez o mesmo discurso que eu disse em dezembro de 2002, não tem que mudar uma única palavra. Se quando eu terminar esse mandato cada brasileiro tiver tomando café, tiver almoçando e jantando outra vez, eu terei cumprido a missão da minha vida".

"O fato é que eu jamais esperava que a fome voltasse nesse país, jamais. Quando eu deixei a Presidência, eu imaginava que nos dez anos seguintes esse Brasil estaria igual a França, igual a Inglaterra, teria evoluído do ponto de vista das conquistas sociais. Esse país fez o impeachment de uma mulher com a mentira de uma pedalada, a pretexto de melhorar esse país. Esse país viveu o maior processo de negação da política que eu conheço na história. Neste país, eu fui acusado das maiores infâmias, sem que o acusador jamais pudesse provar. Eu não tive que provar minha inocência, eu tive que provar a culpa de quem me acusou tive que provar a culpa do Moro, do Dallagnol. E graças a Deus conseguimos provar", completou.

