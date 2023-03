Lula cobra criatividade da comunicação para encontrar um novo nome para o PAC

Apoie o 247

247 - Durante a reunião com ministros no Palácio do Planalto para discutir projetos de infraestrutura no país, o presidente Lula (PT) exigiu que a comunicação do governo use a criatividade para criar um novo nome para o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que foi lançado no início de seu segundo mandato, em 2007.

De acordo com reportagem da Veja, o pedido aconteceu quando o presidente lia o texto intitulado "Eixos do novo PAC". Na ocasião, Lula sugeriu ao ministro-chefe da Secretaria de Comunicação (Secom), Paulo Pimenta, que “é importante colocar a criatividade da comunicação em funcionamento pra gente criar um novo nome”.

“Um novo nome. O PAC foi muito importante, o PAC produziu muita coisa, mas se a gente puder criar um novo programa, sabe, é importante. Mostrar que a gente tá renovando, inovando, que a gente tem criatividade pra fazer outras coisas”, explicou o presidente Lula.

Quando surgiu o PAC

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi um plano de investimentos em infraestrutura lançado no segundo mandato do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em janeiro de 2007. O objetivo principal do programa era estimular o crescimento econômico do país por meio do aumento de investimentos em obras de infraestrutura nas áreas de energia, transportes, saneamento, habitação e outras.

O PAC previa um investimento total de cerca de R$ 500 bilhões até 2010, sendo R$ 347 bilhões em obras e projetos do governo federal e o restante em investimentos privados. O programa contava com uma série de projetos e ações, como a construção de novas rodovias, ferrovias e hidrovias, a ampliação da rede de energia elétrica, a criação de programas habitacionais e de saneamento básico, entre outros.

O PAC foi considerado uma das principais iniciativas do governo Lula para estimular o crescimento econômico do país, e seus resultados foram objeto de intensos debates. Apesar das críticas, o programa foi mantido no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, que lançou o PAC 2, uma nova versão do plano de investimentos em infraestrutura.

