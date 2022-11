Lula cobra rigor na investigação de financiadores de atos golpistas

Apoie o 247

247 - Em conversas com jornalistas, nesta quarta-feira, 9, o presidente eleito Lula da Silva (PT) cobrou rigor na investigação sobre o financiamento dos atos golpistas nas rodovias do País, promovidos por bolsonaristas para contestar o resultado das eleições.

“Essas pessoas que estão protestando, sinceramente, não têm por que protestar. Deviam dar graças a Deus pela diferença ter sido menor que aquilo que nós merecíamos ter de votos”, lamentou o presidente eleito. “E eu acho que é preciso detectar quem é que está financiando esses protestos que não têm pé nem cabeça.”

Ele também minimizou a probabilidade de o relatório de auditoria das urnas feito pelo Exército dar margem às narrativas golpistas do candidato derrotado Jair Bolsonaro (PL).

“Não existe possibilidade… Ninguém vai acreditar em um discurso golpista de alguém que perdeu as eleições. Eu perdi três eleições. Cada vez que eu perdia, eu ia pra casa. Lamentar, ficava triste”, afirmou. “Cabe a um presidente reconhecer a sua derrota, cabe a ele fazer uma reflexão e se preparar para daqui a uns anos outra vez. É assim que é o jogo democrático.”

Congresso e instituições

Lula ainda disse que não pretende interferir na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados e do Senado, em que Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) buscam a reeleição ao comando das casas legislativas.

“Não cabe ao presidente da República interferir em quem será o presidente do Senado ou da Câmara. Ou seja, quem vai decidir quem será o presidente das Casas serão senadores e deputados. O papel do presidente da República não é gostar ou não de presidente, é conversar com quem dirija a instituição”, afirmou Lula.

Nesta quarta, o petista se encontrou com Arthur Lira, na residência oficial da Câmara. Depois, participou de um almoço com o senador Rodrigo Pacheco, e se reuniu com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes.

