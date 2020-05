Lula: com Bolsonaro, Brasil é um grande navio sem rumo

Ex-presidente Lula concedeu entrevista à emissora de TV argentina C5N e falou do desgoverno Jair Bolsonaro: "o Brasil está completamente desgovernado. Não há política de saúde, não há política econômica" edit

247 - Em entrevista à emissora de TV argentina C5N na última terça-feira (12), o ex-presidente Lula afirmou que, com Jair Bolsonaro, o Brasil é um grande navio sem rumo. “O Brasil está completamente desgovernado. Não há política de saúde, não há política econômica. O Brasil é uma nau sem rumo”, falou.

O ex-presidente defendeu o isolamento social contra a Covid-19 e criticou a insistência de Bolsonaro pela retomada das atividades econômicas. “É simples: se você salvar o povo, você pode, com a ajuda dessas pessoas, reconstruir a economia. Hoje estamos assistindo passivamente às pessoas morrerem. Não é possível que a gente ainda siga vendo, dia a dia, as pessoas morrerem pela pandemia. O único que ressuscitou foi Jesus Cristo! As pessoas não ressuscitam, mas a economia, sim”.

Ele também criticou a irresponsabilidade de Bolsonaro ao governar o País. “Nunca vi alguém tão incompetente na liderança de um país, alguém tão rude. Bolsonaro insulta mulheres, insulta negros, crianças, a ONU, insulta a Argentina, insulta a Venezuela, a mídia, insulta os trabalhadores. Ele não fala com ninguém, apenas com as milícias que cercam seus filhos e seus fãs. O Brasil não pode resistir a isso”.

