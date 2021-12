Lula comanda grande conciliação nacional, "com o Geraldo, com tudo", diz Cynara Menezes

Apoie o 247

247 - A jornalista Cynara Menezes, em artigo no seu blog, escreve que "o poder de conciliação" do ex-presidente Lula, traço atacado pela própria esquerda, é a sua "maior qualidade -- e o Brasil necessita muito dela agora".

"Teremos todos que dar alguns passos atrás para poder caminhar para a frente. Não é hora de gourmetizar apoios. Quando se está à beira de um precipício, não dá para rejeitar uma mão estendida. A aliança primordial é entre PT, PSB, PCdoB e PSOL; entre nós não pode mais haver briga", escreve.

Segundo ela, o melhor e mais seguro caminho para derrotar Jair Bolsonaro, "é uma grande conciliação nacional. 'Com o Geraldo, com tudo', eu diria para os que hoje torcem o nariz a uma possível aliança com o ex-tucano, que seria candidato a vice do petista".

"Para arrancar o Brasil dos braços do fascismo, vamos ter que engolir alguns sapos -- não é esta a própria definição de política, 'a arte de engolir sapos'?".

