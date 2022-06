Lula conclama o povo à luta por comida, trabalho e estudo

Apoie o 247

ICL

247 - "Houve um empobrecimento da sociedade brasileira. Vamos precisar trabalhar juntos para melhorar a vida da população. O povo precisa comer, trabalhar, estudar, ter acesso a lazer e cultura, e conseguir criar sua família em paz, sem a quantidade de ódio que temos hoje", escreveu o ex-presidente Lula em sua conta no Twitter.

Houve um empobrecimento da sociedade brasileira. Vamos precisar trabalhar juntos para melhorar a vida da população. O povo precisa comer, trabalhar, estudar, ter acesso a lazer e cultura, e conseguir criar sua família em paz, sem a quantidade de ódio que temos hoje. Boa noite. — Lula (@LulaOficial) June 15, 2022

Na semana passada a Segunda Pesquisa Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia de Covid-19 no Brasil, apontou que 33, 1 milhão de brasileiros sofrem com a fome e mais da metade da população (58,7%) convive com algum grau de insegurança alimentar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não foi a pandemia que trouxe a fome de volta, foi o desmonte das políticas públicas de valorização do Salário Mínimo, geração de empregos, e de Segurança Alimentar, como Bolsa família, fortalecimento da agricultura familiar, o CONSEA etc.”, ressaltou na semana passada a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Tereza Campello.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE