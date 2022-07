Lula confirma presença em convenção do PSB

Segundo Wellington Dias (PT-PI), da coordenação da campanha de Lula, a presença do petista vai reforçar sua parceria com Geraldo Alckmin (PSB) edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) participará, segundo o jornal O Globo, da convenção do PSB nesta sexta-feira (29) em Brasília, evento no qual a sigla lançará oficialmente suas candidatuas.

O PSB é o mais importante partido entre as alianças de Lula e abriga seu candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin.

O evento ocorre em meio a impasses entre PT e PSB, como por exemplo no Rio, onde as duas legendas compõem uma mesma chapa ao governo do estado - encabeçada por Marcelo Freixo (PSB) - mas divergem sobre as candidaturas ao Senado: Alessandro Molon (PSB) ou André Ceciliano (PT).

De acordo com o ex-governador do Piauí e um dos coordenadores da campanha de Lula, Wellington Dias (PT-PI) a presença de Lula no evento ajudará a reforçar a parceria entre o petista e Alckmin. "O entendimento para a chapa Lula e Geraldo Alckmin é o maior gesto de grandeza de dois líderes políticos brasileiros. Estiveram em campos opostos durante várias eleições".

Presidente do PSB, Carlos Siqueira vê a participação de Lula como um gesto de reconhecimento. "O PSB se sente prestigiado com essa deferência, é o momento de formalizar a aliança. É importante que ela esteja presente, afinal de contas, é o evento que irá oficializar o companheiro de chapa dele".

Também foram convidados para a convenção a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), e 'caciques' do PCdoB, PV, Solidariedade e Rede.

