"Lula conhece todos os problemas do Brasil e pode tocar o barco", diz Geraldo Alckmin em reunião com sindicatos

Forum - O ex-governador paulista Geraldo Alckmin, franco favorito para ocupar o cargo de vice na chapa do ex-presidente Lula na corrida ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano, se reuniu na tarde desta quinta-feira (17) em São Paulo com representantes de centrais sindicais, em mais um movimento de aproximação com o campo progressista para cacifar seu nome, onde ainda sofre grande resistência.

Alckmin fez elogios abertos e diretos ao antigo rival petista, afirmando que “Lula é uma personalidade experiente, que conhece todos os problemas do Brasil e que tem condições de tocar o barco”. O ex-ocupante do Palácio dos Bandeirantes falou ainda sobre a urgência de se fortalecer a democracia no país e da importante tarefa de reconstruir a economia arrasada pelo governo Bolsonaro, mesmo sem citar o atual presidente, gerando emprego e renda para o povo.

