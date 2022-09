Lula conversa com empresários sobre investimentos e relação política com o Congresso Nacional

Foi um encontro reservado de duas horas com empresários da indústria edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera a corrida presidencial de acordo com todas as pesquisas eleitorais, teve um encontro reservado de duas horas com industriais na terça-feira (6), informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

A reunião foi na casa do advogado Walfrido Warde e contou com a presença, entre outros, de acionistas e executivos da CSN, Alstom, Siemens, Qsaúde e Iochpe, além dos advogados Roberto Valim e Pedro Serrano.

No encontro, o ex-presidente falou sobre política de investimentos e de como pretende lidar com o Congresso Nacional em seu eventual novo mandato.

