Lula convida Lira e Pacheco para viagem à China

247 — O ex-presidente Lula convidou os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, para se juntarem a uma comitiva que viajará à China no final de março. Pacheco aceitou o convite, enquanto Lira ainda não decidiu. As informações são do blog da Julia Duailibi, no G1 .

Lula planeja levar uma comitiva ampla de ministros, parlamentares e empresários, além de Dilma Rousseff, para se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping e empresários em Pequim e Xangai. Os ministros que devem integrar a comitiva são Fernando Haddad (Fazenda) e Marina Silva (Meio Ambiente). Dilma foi indicada comandar o Banco dos Brics.

A viagem deve durar pelo menos três dias, diferentemente da breve visita de Lula aos EUA em fevereiro. Vai ser o primeiro encontro bilateral de Xi Jinping depois que ele foi reconduzido à presidência da China.

