Lula cresce entre evangélicos e lidera entre católicos com 56% das intenções, contra 38% de Bolsonaro

247 - O ex-presidente Lula (PT) continua liderando entre os católicos, segundo pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira, 17. No segmento, apesar de ter perdido quatro pontos em relação à pesquisa anterior, de 10/10, o candidato petista ficou com 56% contra 38% de Jair Bolsonaro (PL), que, apesar de estar atrás, ganhou 4 pontos.

Entre os evangélicos, Bolsonaro continuou liderando, mas perdeu 3 pontos e foi para 60%, enquanto Lula cresceu 1 ponto e foi para 32%.

Entre os setores com outras religiões ou nenhuma, a situação ficou a mesma: Lula com 55% e Bolsonaro com 36%.

A pesquisa aponta uma vitória do ex-presidente Lula, com 54% dos votos válidos, contra 46% de Bolsonaro.

