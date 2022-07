Lula cresce quatro pontos percentuais e lidera no Rio, segundo pesquisa Genial/Quaest para presidente

Petista agora lidera corrida presidencial no Rio de Janeiro com 5 pontos à frente do ocupante do Palácio do Planalto edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cresceu quatro pontos percentuais no Estado do Rio e está agora numericamente à frente de Jair Bolsonaro (PL). Lula aparece com 39% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 34%.

Os resultados são da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (14), com 1.200 entrevistas presenciais entre 8 e 11 de julho e margem de erro de 2,8 pontos percentuais para mais ou menos.

Ciro Gomes (PDT) tem 6%, e Simone Tebet (MDB) e André Janones (Patriota) aparecem com 2%. Outros pré-candidatos tem 1% ou menos. Indecisos, nulos e brancos somam 4%, enquanto 11% afirmam que não pretendem votar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No levantamento feito em maio, Bolsonaro e Lula estavam empatados com 35% no estado e, em março, Lula tinha 39% (mesmo percentual da pesquisa desta quinta-feira), mas Bolsonaro aparecia com 31%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em simulação de segundo turno, Lula tem vantagem de 47% contra 38% de Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa fez 1.200 entrevistas presenciais com eleitores de 16 anos ou mais no Estado do Rio entre 8 e 11 de julho. A margem de erro total é de 2,8 pontos percentuais para mais ou menos com índice de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com os números RJ-05160/2022 e BR-04560/2022.

As informações são do jornal O Globo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE