Lula cria GT para avaliar reversão da privatização da Ceitec

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva instituiu nesta quarta-feira (8) um grupo de trabalho interministerial com a tarefa de apresentar propostas de reversão do processo de liquidação do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (Ceitec).

“Fica instituído Grupo de Trabalho Interministerial, no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com a finalidade de apresentar estudos e propostas de viabilidade de reversão de desestatização e liquidação da empresa pública Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. - Ceitec e proposta de participação no fomento da política de pesquisa e desenvolvimento de semicondutores”, diz o decreto, publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira.

A Ceitec era a única produtora de chips e semicondutores na América Latina e teve sua extinção determinada pelo governo Jair Bolsonaro.

Uma das promessas da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, é resgatar a empresa e reverter o desmonte da infraestrutura da pesquisa e da ciência.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.