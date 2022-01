Lula critica descaso de Bolsonaro com pandemia: 'só um psicopata como Jim Jones repetiria suas insanidades'

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula voltou a criticar Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (13) pela gestão desastrosa da pandemia no Brasil, em meio ao avanço da variante ômicron e às mais de 620 mil mortes pela Covid-19.

Pelo Twitter, Lula comparou Bolsonaro a Jim Jones, o religioso que levou 918 fiéis de sua seita a um suicídio coletivo em 1978, na Guiana. "Bolsonaro continua tratando o covid com descaso. Só um psicopata como Jim Jones seria capaz de repetir as insanidades de Bolsonaro no enfrentamento da pandemia", disse Lula.

Na quarta-feira (12), Bolsonaro afirmou que a variante Ômicron “não tem matado ninguém” e que ela é “bem-vinda” no Brasil.

PUBLICIDADE

O comentário foi rebatido horas depois pelo diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, durante a conferência semanal da entidade sobre a Covid-19. “Nenhum vírus que mata pessoas é bem-vindo, especialmente quando há indivíduos sofrendo”, afirmou Ryan ao responder sobre a fala do chefe do Executivo brasileiro.

Bolsonaro continua tratando o covid com descaso. Só um psicopata como Jim Jones seria capaz de repetir as insanidades de Bolsonaro no enfrentamento da pandemia. PUBLICIDADE January 13, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE