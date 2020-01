Lula critica submissão do Brasil aos EUA e diz que país terá que "brigar muito para recuperar sua soberania"

Ex-presidente Lula criticou a posição de submissão o governo Jair Bolsonaro aos interesses da política externa dos EUA e o descaso pela população ao afirmar que “vamos ter que brigar muito para o Brasil recuperar sua soberania. E soberania não é só tomar conta de suas fronteiras, mas cuidar do bem estar do seu povo” edit

247 - Em entrevista ao Diário do Centro do Mundo nesta quarta-feira (8), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a posição de submissão o governo Jair Bolsonaro aos interesses da política externa dos Estados Unidos. Para Lula, o Brasil terá que “brigar muito” para recuperar sua soberania e, também, cuidar da sua população.

“Vamos ter que brigar muito para o Brasil recuperar sua soberania. E soberania não é só tomar conta de suas fronteiras, mas cuidar do bem estar do seu povo”, disse Lula durante a entrevista e depois em sua conta no Twitter.

Confira a postagem de Lula sobre o assunto no Twitter.