Lula dará entrevista coletiva para youtubers e mídia independente nesta terça

Site do Lula - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai conceder a segunda entrevista coletiva do ano para youtubers e para membros da mídia independente nesta terça-feira (26) às 10h30, em São Paulo. O encontro será transmitido pelas redes sociais de Lula, com retransmissão pelos perfis dos participantes.

Os convidados são os jornalistas Pedro Borges (da Agência de Notícias Alma Preta), Nina Fideles (Brasil de Fato), Talita Galli (TVT), Conceição Lemes (Viomundo) e Fernando Brito (Tijolaço) e os youtubers Laura Sabino, Ronny Telles, João Antônio (canal Click Político), José Fernandes Jr (canal Portal do José), Carlito Neto (canal O Historiador), Mariana Torquato (canal Vai Uma Mãozinha Aí?) e Luide Matos (canal Luideverso).

