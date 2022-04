Lula debate políticas públicas para o meio ambiente

Apoie o 247

ICL

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta segunda-feira (18) de manhã, de um debate na Fundação Perseu Abramo, coordenado por Aloizio Mercadante, com especialistas em Meio Ambiente sobre a situação atual das políticas públicas e propostas para a proteção do Meio Ambiente e do desenvolvimento sustentável no Brasil. Entre outros, participam o cientista Carlos Nobre, a ex-ministra Izabella Teixeira, o deputado federal Nilton Tatto, os economistas Ricardo Abramovay e Esther Bemerguy e representantes do PV, PCdoB e PSB.

O Meio Ambiente é uma das áreas mais afetadas pelas políticas de destruição das instituições no Brasil do governo Bolsonaro. Houve aumento do desmatamento, desmonte de sistemas de fiscalização e a paralisação do Fundo Amazônia, construído em parceria com a Noruega e a Alemanha, entre outras medidas que destruíram o sistema de proteção ambiental. O aumento de desmates, poluição de rios e queimadas têm gerado ameaças de sanções contra exportações brasileiras.

O debate será na Fundação Perseu Abramo, com participação de especialistas presencialmente e por videoconferência, e será restrito aos convidados. Depois dele, haverá uma coletiva de imprensa (sem participação do ex-presidente) sobre as propostas de políticas públicas para o meio ambiente como questão central do desenvolvimento econômico e social do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE