Lula defende atuação das Forças Armadas ao falar de críticas de ambientalistas

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou nesta sexta-feira (19) a atuação das Forças Armadas na área ambiental, afirmando que o Exército tem um papel fundamental na preservação das florestas.

Lula comentava as críticas que recebeu de ambientalistas nos últimos dias por conta da construção de uma escola de sargentos no município de Paudalho, na Zona da Mata, em Pernambuco.

continua após o anúncio

"Sei da vocação e da capacidade de luta dos nossos ambientalistas. Sei de tudo isso, mas o que a gente tem que fazer é agradecer alguma coisa. Se não fosse o Exército ter essa área, ainda teria alguma árvore aqui ou seria tudo transformado em favela e ocupação desordenada?", questionou Lula, em um rápido discurso durante a cerimônia de troca do comando da tropa no Nordeste nesta sexta-feira (19).

"Eu fui a Marambaia (Rio de Janeiro) na semana passada e eu fiquei pensando: 'Se não fosse a Marinha, aquilo teria virado um resort. Quem estava lá não era quilombola, quem estava lá não era pescador. Quem estava lá eram os grã-finos do mundo inteiro fazendo como em (Balneário) Camboriú para fazer sombra dentro do mar e, depois, tomar sol fora da praia", prosseguiu o presidente.

continua após o anúncio

Ele também afirmou que o objetivo deve ser desmatar o menos possível. “Estamos agradecendo às Forças Armadas pela preservação que vocês fizeram dessa área que vocês ocupam. É muito importante que a gente reconheça isso para a gente até discutir como fazer a escola da melhor forma para derrubar o menos possível e plantar o máximo possível”, afirmou o presidente. (Com informações do Valor Econômico).

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: