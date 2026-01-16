Lula defende Casa da Moeda estatal e pede valorização das empresas públicas

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez críticas nesta sexta-feira (16) às tentativas de privatização da Casa da Moeda do Brasil e de outras empresas estatais, ao proferir um discurso em defesa da soberania nacional.

"Tentaram privatizar a Casa da Moeda, mas a moeda é um símbolo do país. O dinheiro de um país não pode ser feito em outro país, e sim por nós, disse Lula ao defender a soberania e a valorização das estatais.

No Rio de Janeiro-RJ, Lula visitou as instalações da Casa da Moeda do Brasil e participou da cerimônia de lançamento oficial das medalhas comemorativas dos 90 anos do salário mínimo.