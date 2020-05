Lula defende união contra Bolsonaro: 'ele pensa em dar um golpe e criar uma dinastia'

Em vídeo nas redes sociais, o ex-presidente Lula pediu que o movimento Lula Livre se transforme em movimento Brasil Livre contra o clã Bolsonaro. "Está se criando no Brasil uma uma dinastia bolsonarista, porque eles estão pensando efetivamente em dar um golpe neste país", disse Lula edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou neste sábado, 30, um vídeo em que agradece as manifestações da campanha Lula Livre, que continuam em defesa de sua inocência e restabelecimento de seus direitos políticos.

Ao agradecer o apoio, o ex-presidente voltou a pedir integração para uma luta em defesa da democracia e contra o governo de Jair Bolsonaro. Lula citou que Bolsonaro faz ameaças constante às instituições da democracia.

"Ele não tem limite. E pior do que ele são os filhos. Está se criando no Brasil uma coisa que nós não conhecíamos, uma dinastia bolsonarista que pensa em governar o País por 30 ou 40 anos, porque eles estão pensando efetivamente em dar um golpe neste país", disse o ex-presidente.

Também neste sábado, Jair Bolsonaro publicou uma sequência de tweets em que diz que "tudo aponta para uma crise" ao listar uma análise do noticiário da imprensa sobre os movimentos do Judiciário e do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre seu governo.

Lula ainda disse que Bolsonaro é "mal-educado" e ofende as pessoas. "Nós temos que trabalhar o Brasil Livre, não é apenas o Lula, é todo mundo. Nós estamos com a pandemia que está incontrolável, temos uma crise sanitária, uma crise política, uma crise quase que institucional, como um homem falando bobagem a semana inteira", afirmou o ex-presidente.

