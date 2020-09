Lula: não adianta criar Renda Brasil e não aumentar o salário mínimo

Ex-presidente Lula disse, em entrevista à Rádio Itatiaia nesta quarta-feira, que Jair Bolsonaro está “destruindo” todas as políticas sociais criadas nos governos do PT edit

247 - O ex-presidente Lula disse nesta quarta-feira, 2, que Jair Bolsonaro está “destruindo” todas as políticas sociais criadas nos governos do PT. As declarações foram feitas em entrevista à Rádio Itatiaia, de Minas Gerais.

Ele disse, porém, que não adianta criar novos programas sociais, como o Renda Brasil, diminuir o salário mínimo.

“Ao mesmo tempo em que ele fala que vai fazer o Renda Brasil, estamos há dois anos sem aumento do salário mínimo. E o orçamento que ele mandou não tem aumento do salário mínimo para o próximo ano”, declarou Lula.

Assista:

Lula ao vivo em entrevista para a Rádio Itatiaia de MG https://t.co/yr00Mhr0ov — Lula (@LulaOficial) September 2, 2020

