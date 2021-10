Lula derrota Bolsonaro no primeiro e segundo turno em Minas, diz pesquisa

Apoie o 247

247 - Pesquisa DataTempo, publicada nesta segunda-feira (4) pelo jornal O Tempo, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a corrida presidencial em Minas Gerais, estando à frente de Jair Bolsonaro e de todos os demais postulantes, tanto no levantamento estimulado quanto no espontâneo. De acordo com o levantamento, Lula registra 30,8% das citações na pesquisa espontânea e 40,4% na estimulada. Já Bolsonaro possui 19,8% e 20,1%, respectivamente. Na primeira rodada de pesquisas, em julho, Lula obteve 28,4% na espontânea e 38,7% na estimulada, contra 23,3% e 25,1% de Bolsonaro.

O estudo destaca que a maior intenção de voto em Lula está concentrada junto a moradores do Vale do Mucuri e nas regiões Central, Oeste e Noroeste, entre eleitores com renda de até dois salários mínimos. O menor percentual, porém, se concentra nas regiões Norte e do Rio Doce e entre os que ganham entre cinco e dez salários mínimos ou mais. Bolsonaro registra a maior intenção de votos entre os eleitores com renda acima de cinco salários mínimos, das regiões Norte e do Rio Doce, e evangélicos.

Já a chamada terceira via, concentrada entre o ex-ministro Sergio Moro e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), aparece bem atrás de Lula e Bolsonaro. Ciro, que em julho registrava 4,6% das intenções de voto dos mineiros, aparece agora com 6,1%. Moro, que teve 5,6% na pesquisa anterior, caiu para 4,7% no levantamento feito em outubro. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), pontuou 2,5% das intenções de voto nos dois levantamentos. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), passou de 1% para 1,4%.

No caso de um eventual segundo turno, Bolsonaro também seria derrotado em Minas Gerais. No primeiro cenário, Lula venceria Bolsonaro com 56,9% dos votos válidos contra 29,2%. Caso o candidato seja Ciro Gomes, o pedetista também venceria com 50,1% das intenções de voto, contra 31,2% do ex-capitão.

A pesquisa foi feita por meio de 1.392 entrevistas domiciliares em todo o estado, entre os dias 24 e 27 de setembro. O grau de confiança é 95%, e a margem de erro é 2,63 pontos percentuais para mais ou para menos.

