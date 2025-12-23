Lula destaca respeito pela Assembleia de Deus e tem reunião com Otoni de Paula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou nesta terça-feira (23) seu "profundo respeito" pela Assembleia de Deus e as relações respeitosas que cultivou ao longo dos anos com a população evangélica do país. Ele fez as declarações no Palácio do Planalto, após decretar uma medida que reconhece o gospel como patrimônio cultural e receber uma oração do deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ).

"Eu tenho um profundo respeito pela Assembleia de Deus, tenho muitos amigos... e tenho muito respeito, muita relação com os evangélicos", disse Lula, em vídeo compartilhado na sua conta oficial na rede X.

Otoni, ex-aliado do ex-presidente preso Jair Bolsonaro, elogiou a medida que reconhece o gospel como patrimônio cultural nacional, afirmando que a decisão do presidente abrirá muitas portas. Também participou da oração a senadora Eliziane Gama (PSD-MA).