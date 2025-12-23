TV 247 logo
      Lula destaca respeito pela Assembleia de Deus e tem reunião com Otoni de Paula

      Deputado federal comandou uma oração pela saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado da senadora Eliziane Gama

      Otoni de Paula, Luiz Inácio Lula da Silva e Eliziane Gama (Foto: Captura de tela/Vídeo/X)

      247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou nesta terça-feira (23) seu "profundo respeito" pela Assembleia de Deus e as relações respeitosas que cultivou ao longo dos anos com a população evangélica do país. Ele fez as declarações no Palácio do Planalto, após decretar uma medida que reconhece o gospel como patrimônio cultural e receber uma oração do deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ). 

      "Eu tenho um profundo respeito pela Assembleia de Deus, tenho muitos amigos... e tenho muito respeito, muita relação com os evangélicos", disse Lula, em vídeo compartilhado na sua conta oficial na rede X. 

      Otoni, ex-aliado do ex-presidente preso Jair Bolsonaro, elogiou a medida que reconhece o gospel como patrimônio cultural nacional, afirmando que a decisão do presidente abrirá muitas portas. Também participou da oração a senadora Eliziane Gama (PSD-MA). 

