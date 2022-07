Lula deve se reunir com empresários e economistas liberais no início de agosto

Encontro pode se realizar no começo de agosto com Elena Landau, Armínio Fraga e Samuel Pessôa edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se encontrar na primeira quinzena de agosto com o grupo Derrubando Muros, que reúne 102 empresários, economistas, ambientalistas, cientistas políticos e comunicadores.

Entre os integrantes do grupo estão a economista Elena Landau, o presidente do conselho da GP Investimentos, Fersen Lambranho; o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga; o empresário Horácio Lafer Piva, da Klabin; o ex-presidente do Credit Suisse no Brasil José Olympio Pereira; o ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Nelson Jobim; e o economista e colunista da Folha Samuel Pessôa. A informação é da jornalista Patrícia Campos Mello em reportagem na Folha de S.Paulo.

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad está intermediando o encontro de Lula com o grupo, mais identificado ideologicamente com o liberalismo. A assessoria de Lula confirma que o encontro deve acontecer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE